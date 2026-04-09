Рада схвалила створення Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки

Парламент проголосував за створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування дій, що загрожують економічній безпеці України – це вже четверта каденція ТСК.

Верховна Рада затвердила створення спеціальної комісії для перевірки можливих протиправних дій посадових осіб державних органів та підприємств держсектору. За проголосували 211 депутатів.

Ідеться про утворення тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України.

ТСК розслідує можливі протиправні дії посадових осіб Служби безпеки України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової служби України тощо.

Крім того, комісія збирає інформацію щодо технічної допомоги, кредитів (позик), наданих Україні іноземними та міжнародними організаціями з початку повномасштабного вторгнення та аналізує стан виконання взятих Україною у зв'язку з цим зобов'язань.

Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата України Ярослава Железняка, а заступником голови Тимчасової слідчої комісії – народного депутата Анастасію Радіну. До складу комісії обрано представників від усіх депутатських фракцій та депутатських груп.

Як зазначив Ярослав Железняк, це вже четверта каденція ТСК з економічної безпеки.

"Дякую всім фракціям та групам за спільне та консенсусне рішення. А корупціонерам та їх обслузі – приготуватися до ще одного року. Точно не дарма ви так турбувалися про це рішення", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

У грудні 2022 року у Верховній Раді створили Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства посадовцями БЕБ, органів держвлади та інших держорганів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки. Тоді Рада підтримала створення ТСК 324 голосами "за".