У Одесі на п’ять мільйонів гривень завищили вартість відновлення поліклініки – ЗМІ

Одеська міськрада обрала підрядника для відновлення дитячої міської поліклініки №6, пошкодженої російським дроном рік тому, і при цьому вартість ремонту завищена на п'ять мільйонів гривень.

Про це пише NGL.media.

"Одеська міськрада обрала підрядника для відновлення дитячої міської поліклініки №6, яка була пошкоджена внаслідок вибуху російського дрона рік тому. Усі роботи вартістю майже 80 млн грн виконуватиме ПрАТ "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач", уже підозрюване у розтраті бюджетних коштів", – говориться у публікації.

Проведений NGL.media аналіз кошторису відновлення поліклініки свідчить про завищення вартості більше ніж на п'ять мільйонів гривень.

Видання звертає увагу, що "Одесголовпостач" виявилося єдиним учасником відкритих торгів, оголошених управлінням капітального будівництва Одеської міськради, з ним і уклали договір.

Вивчивши кошторисну документацію аналітики NGL.media виявили значне завищення вартості деяких витратних матеріалів – іноді на порядок. Лише на виявлених прикладах орієнтовна переплата міськради перевищуватиме п'ять мільйонів гривень.

"Варто зауважити, що ціна договору вказана динамічною, тож теоретично управління капітального будівництва міськради має можливість знизити вартість витратних матеріалів під час приймання проміжних актів виконаних робіт", – стверджує NGL.media.

Контрольний пакет акцій ПрАТ "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач" належить одеському підприємцеві Олександру Фрідману.

"Місцеві журналісти називають цю компанію одним із основних підрядників Одеської міськради, яка за останні 10 років виплатила їй понад мільярд гривень", – зазначено у публікації.

У грудні минулого року місцева поліція почала досудове розслідування проти "Одесголовпостачу" за фактами завищення вартості іншого проекту, виявлені аналітиками ГО "Центр громадського моніторингу та досліджень".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру директору товариства, який привласнив кошти на реконструкцію причалу у порту Чорноморськ на Одещині.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо трьох посадовців Нижньодністровської гідроелектростанції на Буковині, які, за даними слідства, завдали державі збитків на суму майже 5 млн грн. Вони укладали договори з підрядниками за завищеними цінами.

Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з управлінь Голосіївської РДА, який завдав столичному бюджету майже мільйон гривень збитків. Підрядник вніс до офіційних документів завищені обсяги виконаних робіт з ремонту паркінгу, а начальник управління затвердив їх, відтак товариство отримало повну оплату за цю роботу.

Раніше повідомили про підозру підряднику, який завищив ціни та не виконав ремонт укриття одного зі столичних університетів. В укритті одного з гуртожитків не виконали шпаклювання та фарбування стінне провели ще низку робіт, та попри це університет заплатив за ці роботи, понад 1,2 млн гривень.