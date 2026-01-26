Зловживання під час реконструкції енергооб'єкта: судитимуть керівників української ГЕС

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо трьох посадовців Нижньодністровської гідроелектростанції на Буковині, які, за даними слідства, завдали державі збитків на суму майже 5 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що гендиректор електростанції, інженер та керівниця відділу публічних закупівель укладали договори з підрядниками за завищеними цінами. Різницю між фактичною вартістю робіт і сплаченими коштами фігуранти привласнювали.

Йдеться про тендери на виконання ремонтних робіт з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури.

У 2023 році посадовці забезпечили перемогу заздалегідь визначеному підряднику в межах чотирьох договорів. Загальна вартість робіт становила 16 млн грн, що перевищувало ринкові ціни на 4,8 млн грн.

Згідно з висновками перевірки, роботи були виконані належним чином, тому загрози функціонуванню гідроелектростанції не зафіксовано, попри виявлені фінансові зловживання.

У травні 2025 року працівники ДБР повідомили фігурантам про підозру. Для забезпечення відшкодування збитків на їх майно накладено арешт. Зокрема, на квартиру, три будинки та п'ять земельних ділянок у Чернівецькій області. Орієнтовна ринкова вартість цього майна — близько 25 млн грн.

