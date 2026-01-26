Правоохоронці викрили розтрату на реконструкції причалу у Чорноморську

Правоохоронці повідомили про підозру директору товариства, який привласнив кошти на реконструкцію причалу у порту Чорноморськ на Одещині.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора директору товариства повідомлено про підозру у заволодінні коштами державного підприємства під час оплати послуг з реконструкції причалу у місті Чорноморськ Одеської області", – говориться у повідомленні.

Ідеться про договір між Чорноморською філією ДП "Адміністрація морських портів України" та приватною компанією

Встановлено, що у липні 2018 року керівник підприємства подав пропозицію для участі в тендері, оголошеному держпідприємством на виконання робіт з реконструкції гідротехнічного обладнання. За результатами тендеру між сторонами було укладено договір загальною вартістю 88,6 млн грн.

Відповідно до умов договору, держпідприємство перерахувало виконавцю авансовий платіж у розмірі половини суми контракту. Однак передбачені договором роботи виконані не були.

"Натомість отриманими коштами директор товариства розпорядився на власний розсуд. Зокрема, одразу після надходження грошей він здійснив їх перерахування на приватний рахунок засновника підприємства за кордон", – зазначає прокуратура.

У результаті таких дій державному підприємству завдано збитків на суму понад 43 млн грн.

Наразі розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань.

