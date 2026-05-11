В Україні замовили захист електропідстанцій на 24 мільярди: ціни будматеріалів засекретили

В Україні з початку березня різни установи замовили захист енергетичних об'єктів (майже 250 підстанцій, трансформаторів, когенераторів) на 24,32 млрд грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Більшість цих закупівель мають фінансуватись згідно з розпорядженням Кабміну від 20 березня 2026 року про виділення 22,06 млрд грн з резервного фонду держбюджету.

"Це було зроблено після того, як війська РФ восени та взимку 2025 року майже позбавила світла та опалення значну частину України. Відтак влада прийняла рішення, що треба також захищати не тільки великі об'єкти "Укренерго", але й менші регіональні підстанції обленерго, водоканалів, залізниці тощо", - пише видання.

За даними "Наших грошей", здебільшого будують захист трансформаторів на підстанціях, що є найбільш уразливим устаткуванням для шахедних ударів.

Ці закупівлі проводяться в основному через облдержадміністрації та їхні установи.

Лідером є Харківська область, де замовили захисту на 5 млрд грн через Департамент ЖКГ та ПЕК Харківської ОДА та держпідприємство "Дороги Харківщини".

Видання зазначає, що монополізації підрядів немає. Лідером є ТОВ "Карпат-буд", яке отримало великі підряди вартістю 2 млрд грн на три великі об'єкти на Прикарпатті. Друге – ТОВ "САБ ентерпрайз" з 1,3 млрд грн на об'єкти в різних регіонах.

"Спільною рисою цих закупівель стала секретність. З міркувань безпеки засекречені локації будівництв, невідомо які саме об'єкти закривають від обстрілів, невідомі проєктні рішення (фізичні розміри, складові і обсяги будматеріалів)", - пише видання.

При цьому також засекретили і вартість самих будматеріалів – ціна за одиницю. Невідомо по якій ціні оплачуватимуть бетон, арматуру, сітки, блоки та інші будматеріали. Це унеможливлює порівняння підрядних цін з ринковими.

Єдині, хто повідомляє про ціни будматеріалів, це Агенція відновлення. На її сайті є дашборд з цінами основних будматеріалів в контрактах на захисні споруди, які укладались з 2025 року.

Закупівлі проводяться без використання електронної системи.

У кінці 2025 року повідомлялося, в в Україні практично всі енергетичні об'єкти захищені другим рівнем захисту.