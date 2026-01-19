Розкрадання 1,2 мільйона гривень на ремонті університету: підрядник отримав підозру

Підряднику, який завищив ціни та не виконав ремонт укриття одного зі столичних університетів, повідомили про підозру.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику підрядної організації, який заволодів коштами одного зі столичних університетів, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках навчального закладу", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, у травні 2023 року між університетом та підрядною організацією було укладено два договори з поточного ремонту укриттів у гуртожитках.

"Керівник підрядної організації, достовірно знаючи, що обсяг та вартість будівельних робіт та матеріалів, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, завищені, а частина робіт взагалі не виконані, підписав вказані документи", – зазначає прокуратура.

Зокрема, в укритті одного з гуртожитків не виконали шпаклювання та фарбування стін, не встановлено унітаз та сантехніку, не провели ще низку робіт. Попри це, університет заплатив за ці роботи, понад 1,2 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

"Крім того, на розгляді в суді перебуває обвинувальний акт відносно цього підприємця, який задля уникнення притягнення до кримінальної відповідальності запропонував та надав слідчому у цьому провадженні неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США", – говориться у повідомленні.

Прокуратура зазначає, що раніше підозру отримав і посадовець університету, який мав контролювати будівельні роботи.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводять слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві, за оперативного супроводу СБУ.

Нагадаємо:

Раніше працівнику одного зі столичних університетів повідомили про підозру за фактом пособництва в заволодінні грошима, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках. Університету завдано збитків на понад 1,2 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Київська прокуратура хоче через суд стягнути до столичного бюджету з підрядника, який будував артезіанську свердловину на Оболоні і завдав бюджету збитків у розмірі майже 490 тис. гривень.

Прокуратура звернулася з позовом до суду з вимогою повернути державі пам'ятку національного значення – будівлю Міжнародного центру культури та мистецтв (колишній Жовтневий палац) у центрі Києва.

Прокуратура повідомила про підозру заступнику директора комунального об'єднання "Київмедспецтранс" у заволодінні грошима, виділеними на закупівлю запчастин для машин швидкої медичної допомоги.