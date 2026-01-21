Мільйон гривень на ремонті райдержадміністрації – судитимуть посадовця

Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з управлінь Голосіївської РДА, який завдав столичному бюджету майже мільйон гривень збитків.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з управлінь Голосіївської РДА.

Його дії кваліфіковано як внесення до офіційних документів недостовірних даних та заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонту паркінгу Голосіївської РДА, що використовується як укриття.

"Встановлено, що обвинувачений забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту паркінгу", – пише прокуратура.

"По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів завищені обсяги виконаних робіт, а начальник управління затвердив їх, відтак товариство отримало повну оплату за цю роботу", – зазначено у повідомленні.

Цим столичному бюджету завдано збитків на майже мільйон гривень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві.

Нагадаємо:

Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику комунального підприємства Миронівської міської ради на Київщині, який закупив вживане котельне обладнання на 9 млн грн вище за ринкову вартість.

Підряднику, який завищив ціни та не виконав ремонт укриття одного зі столичних університетів, повідомили про підозру.

Раніше працівнику одного зі столичних університетів повідомили про підозру за фактом пособництва в заволодінні грошима, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках. Університету завдано збитків на понад 1,2 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Київська прокуратура хоче через суд стягнути до столичного бюджету з підрядника, який будував артезіанську свердловину на Оболоні і завдав бюджету збитків у розмірі майже 490 тис. гривень.

Прокуратура звернулася з позовом до суду з вимогою повернути державі пам'ятку національного значення – будівлю Міжнародного центру культури та мистецтв (колишній Жовтневий палац) у центрі Києва.