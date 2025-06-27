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Соняхи на Херсонщині атакує сарана

Олексій Артемчук — 27 червня, 17:11
Соняхи на Херсонщині атакує сарана
Getty Images

У Херсонській області зафіксували осередки масового розмноження сарани. 

Про це пише Держпродспоживслужба.

На території Борозенської сільської територіальної громади Бериславського району спостерігається масове розмноження небезпечного багатоїдного шкідника – італійського пруса (Calliptamus italicus).

Фіксують пошкодження посівів соняшнику. Причиною поширення стали висока температура повітря та тривала посуха.

Наразі введено особливий режим захисту рослин. Здійснюють заходи для локалізації та ліквідації вогнищ надпорогової чисельності саранових.

Фахівці рекомендують агропідприємствам проводити обстеження насамперед на занедбаних угіддях, пасовищах, неугіддях, узбіччях доріг у ранкові або вечірні години.

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