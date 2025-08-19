Держпродспоживслужба повідомила, який нині ризик поширення сарани

У Запорізькій області скасували особливий режим захисту рослин на землях, де існувала загроза масового поширення сарани.

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області.

"Зокрема, рішення ухвалено місцевою владою стосовно 6 110 га Комунарського району та 21 600 га Кушугумської територіальної громади. За результатами проведених обстежень встановлено відсутність великої чисельності саранових, що дало підстави для зняття обмежень", – говориться у повідомленні.

Держпродспоживслужба також інформує, що на сьогодні на території України не спостерігаються осередки чисельності сарани, а ризики масового поширення цього шкідника відсутні.

Держпродспоживслужба і надалі здійснюватиме систематичний моніторинг за станом посівів та своєчасно інформуватиме про можливі ризики для сільського господарства.

Нагадаємо:

Раніше у Держпродспоживслужбі повідомили, що головними причинами нашестя сарани в Україні стали підвищення середньодобової температури, зміна природно-кліматичних умов, руйнування Каховської ГЕС, війна та занедбані землі біля фронту.

Також повідомлялося, що сарана поширювалася з прифронтових регіонів, що завадило моніторингу. У південних регіонах, тій же Миколаївській області, соняшник вже просто "горить" через посуху та спеку, врожаю аграрії вже не сподіваються.

Також повідомлялося, що військові адміністрації областей України, які цього року постраждали від посухи, озвучили пропозиції щодо державної підтримки аграріїв для мінімізації втрат внаслідок цього природного явища.

На сесії міськради Запоріжжя депутати виділили 500 тисяч гривень на боротьбу із сараною, яка вже з’явилася в кількох районах міста.

Спалах сарани у Херсонській області вдалося локалізувати. Особливий режим захисту рослин у регіоні ввели 23 червня, і вже на старті було оброблено 297 гектарів, з яких 27 – це посіви соняшнику.