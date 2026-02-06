За рік бізнесу виписали 11 мільйонів гривень штрафів за порушення у рекламі

Минулого року Держпродспоживслужба за результатом перевірок носіїв реклами виявила у 1,5 раза більше порушень, ніж у 2024 році, чверть стосується використання недержавної мови у рекламі.

Такі дані публікує Опендатабот.

Майже 22 тисячі перевірок носіїв реклами провела Держпродспоживслужба у 2025 році, і це на 14% більше, ніж у 2024 році. Понад половина перевірок стосувалась зовнішньої реклами.

Загалом 4 085 порушень у рекламі виявили торік — за рік порушень побільшало у 1,5 раза.

Найбільше зауважень зібрали бізнеси на Харківщині, Київщині та Чернігівщині. А загальна сума штрафів склала 10,68 млн грн. Понад чверть порушень стосується використання недержавної мови у рекламі.

21 938 реклам перевірили торік в Україні — на 14% більше, ніж у 2024-му.

"Після різкого спаду у перший рік повномасштабної, кількість перевірок носіїв реклами зростає рік до року, хоча й досі не сягнула рівня 2021 року", – зазначають аналітики.

"Хоча перевірок й менше, порушень знаходять на третину більше, аніж до початку повномасштабної", – кажуть вони.

Понад половина перевірок торік стосувалась зовнішньої реклами — 11 037. Водночас Держпродспоживслужба стала активніше перевіряти й промо у соцмережах та на сайтах: 2 695 досліджень.

В середньому, порушення виявляли у кожному п'ятому випадку — 4 085. Втім варто зауважити, що на одному перевіреному рекламоносії може бути кілька порушень. Загалом за рік зауважень побільшало аж у півтора раза, говориться у публікації.

Близько чверті всіх порушень стосується реклами з використанням недержавної мови — 1 075 випадків. У понад половини випадків порушниками стали бізнеси з Харківщини: 672 штрафи. Також серед найчастіших порушень — реклама алкоголю (320 випадків), лікарських засобів (276) та сигарет (195).

Лідером за кількістю порушень стали бізнеси на Харківщині: у 1248 досліджених рекламах знайшли 1014 порушень. Це найбільший показник по країни.

До порівняння, у Києві, де було проведено найбільше перевірок (3 256), виявили лише 514 порушень — це друге місце. Замикають трійцю порушників правил реклами бізнеси з Чернігівщини: на 2 646 перевірок зробили 304 зауваження.

Загалом зауважень виписали майже на 10,68 млн — це 4 227 штрафів. В середньому, через недотримання правил рекламування бізнес сплачує 2 526 грн.

Найдорожче порушення рекламних правил обходилися у Запорізькій області, де середній штраф сягав 4 500 грн, а найменші середні суми зафіксували на Сумщині — 1 050 грн.

Бізнес добровільно сплатив 61% штрафів на суму 6,65 млн. Ще 17% з порушників стягнули примусово. Й лише 3% підприємців змогли оскаржити в судах рішення Держпродспоживслужби на суму у 455 тис. грн, зазначають аналітики.

