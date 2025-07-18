Врожай соняшнику в Україні у цьому сезоні може скоротитися – аналітики

Врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися до 13,6 млн тонн.

Про це з пише Latifundist.

Так, аналітики ASAP Agri переглянули прогноз через затяжну посуху – попередній прогноз був на рівні 14,1 млн тонн.

"Перегляд відображає зростаючі побоювання щодо екстремальних погодних умов, зокрема спекотної та сухої погоди під час цвітіння, яка стала основною причиною втрати врожайності", — говориться у публікації.

Ключові регіони вирощування соняшнику в Україні продовжують страждати від історично низьких запасів вологи в ґрунті, поглиблених недостатніми зимовими опадами.

У Дніпропетровській області — найбільшому регіоні-виробнику соняшнику, який зазвичай формує 10–11% національного врожаю — запаси вологи в метровому шарі ґрунту впали нижче 160 мм.

Це критично низький рівень, який вже сигналізує про високий ризик втрати врожаю, зауважили в ASAP Agri.

За словами Владислава Черчеля, директора Інституту землеробства степової зони НААН України, деякі ранні посіви соняшнику змогли сформувати потужну вегетативну масу — але не змогли її підтримати.

"Рослини просто не виживуть без води. У нашому регіоні навіть одна тонна з гектара вже буде хорошим результатом", — стверджує він.

"У липневому звіті WASDE також зафіксовано тиск погодного чинника на сектор олійних в Україні. USDA знизив прогноз виробництва насіння соняшнику на 400 тис. тонн — до 14 млн тонн, залишивши посівну площу незмінною — 5,8 млн га. Оцінка узгоджується з прогнозом Oil World, який також тримається на рівні 14 млн тонн", – говориться у публікації.

"Все залежить від опадів у липні та серпні. Якщо цього місяця не отримаємо щонайменше 30–40 мм дощу, ситуація може ще більше погіршитися — особливо на півдні, де умови ще гірші, ніж у центрі країни", — зазначає Черчель.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що переробка соняшнику в Україні в червні скоротилася, склавши близько мільйону тонн (-11% до травня) – це нижче попередніх очікувань.

Експорт зернових та олійних з України у сезоні, що завершився, впав майже на 11 млн тонн. За даними Української зернової асоціації, у 2024/2025 маркетинговому році Україна експортувала 46,7 млн тонн зернових та олійних, що значно нижче попереднього сезону (57,5 млн тонн зернових та олійних).

Прогнози на наступний сезон більш оптимістичні: в УЗА вважають, що Україна у 2025/26 маркетинговому році зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому МР, коли було зібрано 78,7 млн тонн. А експорт зросте до 24 млн тонн проти 21,5 млн тонн у 2024/25 МР.

Нагадаємо також, що повідомлялося, що аграрії з посушливого півдня б’ють на сполох, адже погода знищує посіви. Несприятлива погода стала у 2025 році поряд з воєнними ризиками справжнім випробуванням для агросектору. Через неї втрати врожаю фермерів деокупованої Херсонщини сягнули мільярду гривень.

А ще у Херсонській області зафіксували осередки масового розмноження сарани. Фіксують пошкодження посівів соняшнику. Причиною поширення стали висока температура повітря та тривала посуха.