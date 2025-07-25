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У окремих регіонах України умови можуть сприяти розвитку сарани

Андрій Муравський — 25 липня, 17:10
У окремих регіонах України умови можуть сприяти розвитку сарани
Держспоживслужба

Через активізацію розвитку сарани в південних регіонах України Держпродспоживслужба закликала сільгоспвиробників, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених сторін проводити постійний фітосанітарний моніторинг.

"Умови у окремих регіонах України можуть бути сприятливими для розвитку личинок сарани. З метою попередження можливих втрат сільгоспкультур важливо своєчасно виявляти місця концентрації комах і вживати відповідних заходів", – говориться у повідомленні.

Наразі особливий режим захисту рослин запроваджено у Запорізькій області. Йдеться про територію Кушугумської селищної ради Запорізького району та місто Запоріжжя. Там тривають локалізаційні та ліквідаційні заходи осередків саранових.

У Дніпропетровській області чисельність сарани загрози поки не становить.

У Херсонській області після здійснення успішних винищувальних заходів проти сарани розглядається питання щодо скасування особливого режиму захисту рослин. Осередки сарани знищено також у Одеській області.

"На території інших областей України проводяться обстеження територій, наразі не фіксується фактів збільшення чисельності саранових", – повідомляє Держпродспоживслужба.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області спалах сарани вдалося локалізувати. Особливий режим захисту рослин у регіоні ввели 23 червня, і вже на старті було оброблено 297 гектарів, з яких 27 – це посіви соняшнику.

Раніше повідомлялося, що у Херсонської області було зафіксувано масове нашестя сарани, що завдало шкоди посівам соняшнику. Аграріїв із Херсонської, а також сусідніх Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей фахівці закликають обстежувати занедбані території, пасовища та узбіччя доріг.

Раніше вже повідомлялося про осередки масового розмноження сарани у Херсонській області. Масове розмноження небезпечного багатоїдного шкідника на території Борозенської сільської територіальної громади Бериславського району.

Також повідомлялося, що врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися до 13,6 млн тонн. Так, аналітики ASAP Agri переглянули прогноз через затяжну посуху – попередній прогноз був на рівні 14,1 млн тонн. Перегляд відображає зростаючі побоювання щодо екстремальних погодних умов, зокрема спекотної та сухої погоди під час цвітіння, яка стала основною причиною втрати врожайності.

АПК

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