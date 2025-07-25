У окремих регіонах України умови можуть сприяти розвитку сарани

Через активізацію розвитку сарани в південних регіонах України Держпродспоживслужба закликала сільгоспвиробників, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених сторін проводити постійний фітосанітарний моніторинг.

"Умови у окремих регіонах України можуть бути сприятливими для розвитку личинок сарани. З метою попередження можливих втрат сільгоспкультур важливо своєчасно виявляти місця концентрації комах і вживати відповідних заходів", – говориться у повідомленні.

Наразі особливий режим захисту рослин запроваджено у Запорізькій області. Йдеться про територію Кушугумської селищної ради Запорізького району та місто Запоріжжя. Там тривають локалізаційні та ліквідаційні заходи осередків саранових.

У Дніпропетровській області чисельність сарани загрози поки не становить.

У Херсонській області після здійснення успішних винищувальних заходів проти сарани розглядається питання щодо скасування особливого режиму захисту рослин. Осередки сарани знищено також у Одеській області.

"На території інших областей України проводяться обстеження територій, наразі не фіксується фактів збільшення чисельності саранових", – повідомляє Держпродспоживслужба.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області спалах сарани вдалося локалізувати. Особливий режим захисту рослин у регіоні ввели 23 червня, і вже на старті було оброблено 297 гектарів, з яких 27 – це посіви соняшнику.

Раніше повідомлялося, що у Херсонської області було зафіксувано масове нашестя сарани, що завдало шкоди посівам соняшнику. Аграріїв із Херсонської, а також сусідніх Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей фахівці закликають обстежувати занедбані території, пасовища та узбіччя доріг.

Раніше вже повідомлялося про осередки масового розмноження сарани у Херсонській області. Масове розмноження небезпечного багатоїдного шкідника на території Борозенської сільської територіальної громади Бериславського району.

Також повідомлялося, що врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися до 13,6 млн тонн. Так, аналітики ASAP Agri переглянули прогноз через затяжну посуху – попередній прогноз був на рівні 14,1 млн тонн. Перегляд відображає зростаючі побоювання щодо екстремальних погодних умов, зокрема спекотної та сухої погоди під час цвітіння, яка стала основною причиною втрати врожайності.