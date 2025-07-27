В нашествии саранчи в Украине виновата Россия, говорит Госпродпотребслужба

Нашествие саранчи в некоторых регионах Украины - это не катастрофа, ситуация управляемая и вызвана войной, климатическими изменениями и разрушением экосистем.

Об этом в интервью Latifundist рассказал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский.

По его словам, проблема действительно существует, особенно на линии соприкосновения. Однако она не является новой: вспышки саранчи случаются ежегодно, и в этом году ситуация не вышла из-под контроля.

"Нашествие саранчи - следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, а и против всего мира", - подчеркнул Чайковский.

Главными причинами нашествия стали повышение среднесуточной температуры, изменение природно-климатических условий, разрушение Каховской ГЭС, война и заброшенные земли возле фронта.

В 2024 году особый режим защиты растений был введен в Слобожанском поселковом совете Чугуевского района Харьковщины. В предыдущие годы очаги наблюдали в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях, а еще раньше - в южных регионах, в частности Одесской, Николаевской, Днепропетровской.

Чайковский также рассказал, что в Запорожской области утки массово поедают саранчу, и, по словам местных, не хотят есть ничего другого. Такие биологические методы контроля, как использование естественных врагов, уже помогли Пакистану справиться с нашествием саранчи.

Между тем в Запорожской области специалисты фиксируют миграцию саранчи в юго-восточном направлении - в сторону линии боевого соприкосновения.

11 июля на территории Запорожской области впервые обнаружили очаг перелетной саранчи - на территории Кушугумской громады.

На территории Коммунарского района Запорожья ввели особый режим защиты растений на площади 6110 гектаров. Заражено ориентировочно около 50% этой площади. Это рекреационные зоны, земли несельскохозяйственного назначения и береговая зона Днепра.

Впрочем, уже установлено уменьшение активности и численности вредителя - 7-10 экземпляров на квадратный метр. Специалисты управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области продолжают контролировать ситуацию.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что Херсонской области после осуществления успешных истребительных мероприятий против саранчи рассматривается вопрос об отмене особого режима защиты растений. Очаги саранчи уничтожены также в Одесской области. В Днепропетровской области численность саранчи угрозы пока не представляет.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Херсонской области вспышку саранчи удалось локализовать. Особый режим защиты растений в регионе ввели 23 июня, и уже на старте было обработано 297 гектаров, из которых 27 - это посевы подсолнечника.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области было зафиксировано массовое нашествие саранчи, что нанесло ущерб посевам подсолнечника. Аграриев из Херсонской, а также соседних Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей специалисты призывают обследовать заброшенные территории, пастбища и обочины дорог.

Ранее уже сообщалось об очагах массового размножения саранчи в Херсонской области. Массовое размножение опасного многоядного вредителя на территории Борозенской сельской территориальной общины Бериславского района.

Также сообщалось, что урожай подсолнечника в Украине в 2025/26 МГ может сократиться до 13,6 млн тонн. Так, аналитики ASAP Agri пересмотрели прогноз из-за затяжной засухи - предыдущий прогноз был на уровне 14,1 млн тонн. Пересмотр отражает растущие опасения относительно экстремальных погодных условий, в частности жаркой и сухой погоды во время цветения, которая стала основной причиной потери урожайности.