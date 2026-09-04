Трейдери ризикують не отримати нічого від продажу елеватора ексміністра Сольського

Власники зерна, яке зникло з елеватора "Волиця-Агро" через "зернові оборудки" ексміністра агрополітики Миколи Сольського можуть нічого не отримати від його продажу: елеватор перебуває у заставі "Сенс банку", який має першочергове право на кошти від реалізації застави.

Про це у інтерв'ю виданню Latifundist розповів арбітражний керуючий "Волиці-Агро" Назарій Адамчук.

"Сенс банк" є забезпеченим кредитором і має право на позачергове погашення своїх вимог із коштів, отриманих саме від продажу заставного майна. Власники зерна, яке було передане на зберігання, але не повернуте, у цій процедурі є звичайними конкурсними кредиторами з грошовими вимогами, – пояснив він.

"Вони вже не можуть вимагати повернення конкретного зерна як свого майна, якщо його немає, — натомість мають вимогу до боржника на відповідну суму", – сказав Адамчук.

"Щоб частина грошей від продажу елеватора дійшла до трейдерів, постачальників та інших конкурсних кредиторів, його потрібно продати дорожче, ніж сума забезпечених вимог банку. За нинішньої картини це малоймовірно", – зауважив арбітражний керуючий.

Вартості заставного майна може не вистачити навіть для повного розрахунку із самим банком, каже він.

Кредитори заявили вимоги на понад 2 млрд грн, але суд поки визнав лише вимоги ініціюючого кредитора на 30,5 млн грн, повідомив Адамчук.

"Решту ще перевіряють: по суті, заява кожного кредитора є окремим мінісудовим процесом усередині банкрутства. Тому остаточна сума стане зрозумілою лише після формування реєстру", – зазначив арбітражний керуючий.

За його словами, найбільшу суму заявила компанія ADM — приблизно пів мільярда гривень, це близько чверті від загальної суми.

Він розповів, що головний актив, елеватор у Білій Церкві потужністю до 60 тис. т одночасного зберігання, перебуває в іпотеці "Сенс банку".

За тим самим кредитом банку передано у заставу ще три земельні ділянки, рухоме майно та інші активи. Загальна вартість заставного майна становить близько 260 млн грн.

Окремо компанія має нерухомість, яка, за даними Державного реєстру речових прав, не перебуває в іпотеці й не має обтяжень. Це зерносклад, комори, майстерня та інші споруди загальною площею близько 8,5 тис. кв. м. Саме це майно потенційно може бути джерелом погашення вимог незабезпечених кредиторів.

"Але поки ми бачимо переважно те, що показують публічні реєстри. Повноцінної інвентаризації немає, тому ми не можемо документально підтвердити повну картину щодо техніки, залишків зерна, дебіторської заборгованості, корпоративних прав і прав користування землею", – зазначив Адамчук.

Нагадаємо:

Правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн, організаторам на чолі з ексміністром агропромисловості, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Після скандалу із фіктивним продажем зерна, у яких правоохоронці підозрюють ексміністра агропромисловості, більшість великих зернотрейдерів призупинили нові закупівлі зерна зі сторонніх елеваторів.

Також повідомлялося, що після скандалу із "зерновими оборудками" ексміністра агрополітики Миколи Сольського низка зернотрейдерів ("Луї Дрейфус", "Украгропротект" з LNZ Group та інші) ініціювали процедуру банкрутства компаній "Південно-Київського агрохолдингу".

До того НАБУ і САП скерували до суду справу групи, очолювану колишнім міністром сільського господарства Миколою Сольським: 13 учасників групи звинувачують у заволодінні 2,5 тис. га державних земель у Сумській області вартістю понад 280 млн грн та намаганні заволодіти ще близько 3,2 тис. га.

До того 26 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав для Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За нього було внесено заставу у розмірі 75,7 млн грн, Сольського звільнили з-під варти.