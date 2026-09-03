Експорт агропродукції: у серпні Україна вивезла альтернативними шляхами 30% від потенційного обсягу

Через посилення російських атак на портову інфраструктуру в серпні Україна альтернативними шляхами експортувала близько 1,7 млн тонн агропродукції, що становить приблизно третину від потенційного обсягу експорту.

Про це повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький.

За його словами, Україна має достатні обсяги виробництва продовольства та широкий асортимент продукції для забезпечення внутрішнього ринку.

Висоцький зазначив, що близько 70-80% продовольчої продукції, за винятком зернових та олійних культур, споживається всередині України. Найбільше на внутрішній ринок орієнтоване виробництво овочів борщового набору, де частка експорту є незначною.

Водночас Україна продовжує експортувати широкий спектр продуктів – крупи, заморожену продукцію, цукор, олію, молочну продукцію, яйця, а також окремі види фруктів, додав очільник відомства.

Нагадаємо:

У серпні залізницею перевезено 1,3 млн тон зернових, що на третину менше, ніж у липні, при чому суттєво зросла кількість вагонів зі збіжжям, які прямували до портів Дунаю.