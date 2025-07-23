У липні нафтогазові доходи РФ впадуть на третину – Reuters

Державні нафтогазові доходи Росії впадуть у липні приблизно на 37% порівняно з тим же місяцем 2024 року до 680 мільярдів рублів (8,66 мільярда доларів) через дешевшу нафту і сильнішу національну валюту.

Такі розрахунки опублікувало агентство Reuters.

За розрахунками Reuters, середня ціна на російську нафту, розрахована в рублях, залишилася нижчою за цільовий показник федерального бюджету на 2025 рік. Водночас агентство пише, що доходи Росії від нафти і газу за січень-липень можуть скоротитися на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 5,4 трлн рублів.

Спочатку міністерство фінансів РФ планувало отримати цього року 10,94 трлн рублів від продажу нафти і газу, але через падіння цін на нафту переглянуло цей прогноз до 8,32 трлн рублів. Минулого року доходи від продажу нафти і газу досягли 11,13 трлн рублів.

"Доходи від продажу нафти і газу є найважливішим джерелом готівки для Кремля, що становить чверть усіх надходжень до федерального бюджету.Зниження доходів болісне для Росії, яка значно збільшила витрати на оборону і безпеку з моменту повномасштабного вторгнення в Україну", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що квартальні доходи Росії від викопного палива впали до найнижчих показників з моменту вторгнення до України. Російські доходи від викопного палива у другому кварталі 2025 року впали на 18% у річному обчисленні – найнижчий показник за квартал з моменту вторгнення в Україну. І це попри збільшення обсягів експорту у другому кварталі на 8% порівняно з першим кварталом 2025 року.

Як повідомлялося, 18 липня, Рада ЄС прийняла 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які вдарять по енергетичному, банківському та військовому секторах Росії, а також торгівлі з ЄС.

У той же час, частина нового пакету санкцій проти Росії, яка спрямована на обмеження потоку пального, виготовленого з російської сирої нафти, набуде чинності лише у січні 2026 року, повідомив Bloomberg.

На тлі нових санкцій Євросоюзу проти Росії ціни на нафту залишаються майже незмінними. Трейдери оцінюють можливі наслідки для глобального ринку палива. У понеділок ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів і торгувалися на рівні 69,34 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 17 центів до 67,51 долара.