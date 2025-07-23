В июле нефтегазовые доходы РФ упадут на треть - Reuters

Государственные нефтегазовые доходы России упадут в июле примерно на 37% по сравнению с тем же месяцем 2024 года до 680 миллиардов рублей (8,66 миллиарда долларов) из-за более дешевой нефти и более сильной национальной валюты.

Такие расчеты опубликовало агентство Reuters.

По расчетам Reuters, средняя цена на российскую нефть, рассчитанная в рублях, осталась ниже целевого показателя федерального бюджета на 2025 год. При этом агентство пишет, что доходы России от нефти и газа за январь-июль могут сократиться на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,4 трлн рублей.

Изначально министерство финансов РФ планировало получить в этом году 10,94 трлн рублей от продажи нефти и газа, но из-за падения цен на нефть пересмотрело этот прогноз до 8,32 трлн рублей. В прошлом году доходы от продажи нефти и газа достигли 11,13 трлн рублей.

"Доходы от продажи нефти и газа являются важнейшим источником наличности для Кремля, что составляет четверть всех поступлений в федеральный бюджет. Снижение доходов болезненно для России, которая значительно увеличила расходы на оборону и безопасность с момента полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что квартальные доходы России от ископаемого топлива упали до самых низких показателей с момента вторжения в Украину. Российские доходы от ископаемого топлива во втором квартале 2025 года упали на 18% в годовом исчислении - самый низкий показатель за квартал с момента вторжения в Украину. И это несмотря на увеличение объемов экспорта во втором квартале на 8% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Как сообщалось, 18 июля, Совет ЕС принял 18-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, которые ударят по энергетическому, банковскому и военному секторам России, а также торговле с ЕС.

В то же время, часть нового пакета санкций против России, которая направлена на ограничение потока топлива, изготовленного из российской сырой нефти, вступит в силу только в январе 2026 года, сообщил Bloomberg.

На фоне новых санкций Евросоюза против России цены на нефть остаются почти неизменными. Трейдеры оценивают возможные последствия для глобального рынка топлива. В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов и торговались на уровне 69,34 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 17 центов до 67,51 доллара.