CША додали російський ВТБ до антиіранського санкційного списку

Сполучені Штати Америки запровадили санкції, пов'язані Іраном, проти російського банку ВТБ.

Про це пише Reuters.

Цей крок ґрунтується на санкціях, запроваджених проти ВТБ, другого найбільшого кредитора Росії, у 2022 році, коли банк потрапив під санкції після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Міністерство фінансів продовжуватиме виявляти та знешкоджувати тих, хто надає матеріальну, технологічну чи фінансову підтримку, що дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У пресрелізі Мінфіну йдеться про те, що ВТБ відкрив представництва в Ірані, здійснював розрахунки з іранськими банками, які перебувають під санкціями, та брав участь у "переміщенні мільярдів доларів заморожених іранських активів".

Минулого тижня Бессент попереджав, що адміністрація Трампа накладе санкції на великий банк, продовжуючи чинити економічний тиск на Тегеран з метою припинення війни між США та Іраном, яка триває вже понад шість місяців, зазначає агентство.

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Нагадаємо:

Сполучені Штати запровадили 36 нових санкцій проти авіаційного сектору Ірану та пов'язаних із ним компаній.