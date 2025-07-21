Нафтовий ринок коливається через нові санкції проти Росії

На тлі нових санкцій Євросоюзу проти Росії ціни на нафту залишаються майже незмінними. Трейдери оцінюють можливі наслідки для глобального ринку палива.

Про це пише Reuters.

У понеділок ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів і торгувалися на рівні 69,34 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 17 центів до 67,51 долара.

Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії, який також торкнувся індійської компанії Nayara Energy — експортера пального з російської нафти. ЄС забороняє імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської сировини в третіх країнах.

Кремль заявив, що має "імунітет" до західних санкцій, тоді як трейдери залишаються обережними. За оцінками ING, ефективність санкцій викликає сумніви на ринку.

У США нафтова активність знизилася: кількість бурових установок впала до 422, найнижчого показника з вересня 2021 року.

Нагадаємо:

У Брюсселі неофіційно розкрили детальніший вміст щойно схваленого 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Нафта дорожчає через загрозу поставкам після атак дронів на родовища в Іракському Курдистані.