У Криму хочуть встановити дедлайн для перереєстрації нерухомості

У Севастополі планують встановити крайній термін для перереєстрації прав на нерухомість, оформлених до анексії Криму: наразі у російському законодавстві чітких строків для перереєстрації українських документів немає.

Про це пише "Інтент".

"Окупанти у Севастополі планують встановити крайній термін для перереєстрації прав на нерухомість, оформлених до анексії Криму у 2014 році. Відсутність таких строків наразі створює правову невизначеність щодо майна", – говориться у повідомленні.

Про необхідність встановити граничний термін для реєстрації в російських держреєстрах прав на нерухомість, що виникли до анексії українського півострова у березні 2014 року, заявив очільник підконтрольного Кремлю парламенту Севастополя Володимир Немцев.

За даними моніторингового каналу Кримській вітер, 11 лютого у Сімферополі відбулося розширене засідання Ради з питань інтеграції "возз'єднаних суб'єктів" при Рада Федерації рф. Захід провів перший заступник голови Ради Федерації Андрій Яцкін.

У ньому взяли участь призначені кремлем керівники Криму, Севастополя та окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також представники федеральних міністерств.

Під час доповіді Немцев зазначив, що після завершення перехідного періоду найбільш проблемним питанням залишається оформлення прав на нерухомість, які виникли до березня 2014 року.

Він запропонував визначити кінцеву дату подання документів для реєстрації таких прав у Криму та Севастополі.

За його словами, відсутність державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі нерухомості РФ "створює правову невизначеність щодо статусу майна".

"Водночас наразі російське законодавство не встановлює чітких строків для перереєстрації українських документів у Криму та Севастополі", – говориться у повідомленні.

На початку 2024 року сенатори рф підготували законопроєкт, який передбачав обов'язкову реєстрацію нерухомості до 1 січня 2026 року для жителів Криму і Севастополя, однак документ не був ухвалений.

Водночас для мешканців окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей чинні норми рф встановлюють граничний строк подання документів для державної реєстрації прав на нерухомість — до 1 січня 2028 року.

Також в окупованому Криму росія масово націоналізує нерухомість українських громадян, навіть тих, хто придбав житло після 2022 року. Часто жертвами стають громадяни росії, які прагнули мати власну квартиру чи будинок на Південному березі Криму або в Севастополі, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що кількість судових актів за кримінальними справами з конфіскацією майна зросла у Росії з 11 тисяч до 31 тисячі за 2023–2025 роки, а нові закони відкрили більш широкі можливості для конфіскації.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини незаконна адміністрація продовжує "перевірки безхазяйного майна" і між різними структурами окупаційної влади виникають суперечності щодо нього.

Центр національного спротиву повідомляє, що на тимчасово окупованій Луганщині окупаційна влада планує "законодавчо оформити" сільськогосподарські землі, власники яких були змушені тікати від бойових дій.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Херсонської області заявила, що завершила будівництво урядового кварталу під Генічеськом, хоч будівлі там були зведені ще до повномасштабного вторгнення.