Росія запускає масову конфіскацію паїв на окупованій Луганщині – ЦНС

На тимчасово окупованій Луганщині окупаційна влада планує "законодавчо оформити" сільськогосподарські землі, власники яких були змушені тікати від бойових дій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованій Луганщині окупаційна адміністрація готує чергову схему легалізованого пограбування місцевих жителів", – говориться у повідомленні.

Під виглядом інвентаризації та продовольчої безпеки окупанти планують законодавчо оформити переведення "покинутих" сільськогосподарських земель у державну власність.

"Йдеться про тисячі гектарів паїв, власники яких були змушені тікати від бойових дій, обстрілів і репресій", – зазначає .

Про запуск цього процесу публічно заявила "сенатор" так званої Луганської народної республіки Ольга Бас, говориться у повідомленні.

За даними ЦНС, до реалізації схеми залучені одразу кілька окупаційних структур. Адміністрація глави так званої ЛНР вже ініціювали створення спеціальної робочої групи при комітеті з аграрної політики. Вже готують механізм інвентаризації та передачі земель у контроль окупаційної влади.

"Причина появи великої кількості "безхазяйних" сільськогосподарських ділянок очевидна – масове вимушене переселення. Люди рятували життя, залишаючи домівки й землю, а тепер окупаційна влада намагається використати це як привід для конфіскації", – говориться у публікації.

Формально власникам пропонують перереєструвати угіддя до 1 липня 2026 року, але на практиці це означає необхідність особисто приїжджати на окуповану територію, часто в райони поблизу лінії бойових дій, проходити фільтраційні процедури й взаємодіяти з окупаційними структурами, зазначає ЦНС.

"Для багатьох це фізично неможливо. Тисячі власників перебувають на території України або за кордоном, не мають доступу до російських реєстрів і не можуть безпечно перетинати лінію розмежування", – говориться у публікації.

Таким чином, окупаційна адміністрація свідомо створює умови, за яких люди втрачають свої паї.

За інформацією джерел ЦНС, паралельно вже формується список пріоритетних ділянок, які планують передати лояльним агрохолдингам та підприємствам, пов'язаним з російськими кураторами.

Частину угідь готують під зернові культури на експорт у рф, інші – під контроль місцевих наближених фермерів, які працюють за квотами окупаційної адміністрації.

Нагадаємо:

У 2025 році Росія викрала понад 2 мільйони тонн зерна з українських тимчасово окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що вугільні шахти на окупованій Луганщині можуть зупинитися через брак фінансування, якщо окупаційний уряд РФ не виділить 40 млрд рублів із Фонду національного добробуту.