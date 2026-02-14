У Росії зростає кількість конфіскацій майна

Кількість судових актів за кримінальними справами з конфіскацією майна зросла у Росії з 11 тисяч до 31 тисячі за 2023–2025 роки, а нові закони відкрили більш широкі можливості для конфіскації.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У 2022 році вироки з конфіскацією винесені щодо 4195 осіб, а в 2024-му – вже щодо 24078. Порівняно з 2020 роком показники збільшилися в 9,3 рази, зазначає СЗРУ, яка проаналізувала російську статистику.

Очільник слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про необхідність нарощувати кількість справ із конфіскацією на початку року. За його словами, за минулий рік слідчі наклали арешт на майно росіян вартістю приблизно 24,5 млрд рублів.

Ці показники на 25% вищі за попередній 2024 рік. Фігуранти справ після порушення кримінального переслідування "добровільно" передали майно, грошові кошти та цінності на суму 4,7 млрд рублів.

Конфіскацію як спеціальний захід повернули до кримінального кодексу ОФ ще у 2006 році. Тоді цей вид покарання застосовували більшою мірою під час корупційних та економічних злочинів як механізм компенсації за завдані збитки, говориться у публікації.

З початком так званої "спеціальної військової операції" конфіскацію доповнили новими складами злочинів, зокрема співробітництвом з іноземними організаціями, диверсіями, фейками про армію рф та злочинами проти державної безпеки, зазначає СЗРУ.

Нещодавно російський Конституційний суд дозволив конфісковувати навіть єдине житло, що придбане за законні кошти, у родичів та третіх осіб, причетних до справи.

"Подібне прагнення та завзятість російського репресивного апарату до збільшення обсягів застосування покарання через конфіскацію майна з прив'язкою до певних подій пояснюється виключно спробами кремля залатати дірки в державному бюджеті, що потерпає від війни проти України", – вважають у СЗРУ.

