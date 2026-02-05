Окупаційна влада не може поділити "нічийне" житло на Херсонщині – ЗМІ

На тимчасово окупованій частині Херсонщини незаконна адміністрація продовжує "перевірки безхазяйного майна" і між різними структурами окупаційної влади виникають суперечності щодо нього.

Про це пише "Вгору".

Як розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, незаконні очільники населених пунктів на лівобережжі Херсонської області розпоряджалися цими будинками та квартирами на власний розсуд. Їх передавали у користування іншим людям, зокрема військовим РФ.

За його словами, у малих населених пунктах добре відомо, хто саме виїхав. Це майно фактично одразу опинилося під контролем місцевих окупаційних адміністрацій. Трохи складніше у більших, але й там відбирають оселі українців.

Данилов розповів, що нині між різними структурами окупаційної влади виникають суперечності щодо такого майна, "оскільки отриманні гроші забирали до своїх кишень".

"Наприклад, підрозділ російських силовиків заплатив хабаря для того, щоби жити в теплому приміщенні. Його зараз виселяють, тому що, це все не оформлено, все просто на хабарях ґрунтувалося. А зараз приходять інші російські структури федерального рівня, які кажуть, а ви хто такі, на якій підставі ви тут перебуваєте", – пояснив він.

Керівник департаменту документування воєнних злочинів у Українській Гельсінській спілці з прав людини Сергій Мовчан у коментарі "Вгору" зазначив, що "націоналізація" нерухомого майна спостерігається ще з 2014 років у захопленому Криму.

Потім в окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Після повномасштабного вторгнення російські окупанти почали ще ширше застосовувати цю практику.

Сергій Мовчан додав, що це є незаконним, Російська Федерація порушує ст. 1 Першого протоколу Європейської конвенції захисту прав людини.

