У КМДА розповіли про участь у відбудові Дарницької ТЕЦ

Відновлення Дарницької ТЕЦ відбувається у координації з містом, але на відновлення пошкодженого та знищеного обладнання з місцевого бюджету кошти не виділяються.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Проєкти з відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання на Дарницькій ТЕЦ виконує ТОВ "Євро-Реконструкція" – коштами та наявними ресурсами підприємства, говориться у повідомленні.

Ці роботи здійснюють без залучення коштів із міського бюджету, утім у чіткій та конструктивній координації з містом, адже вони є важливою частиною плану енергостійкості та підготовки столиці до зими, заявив в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"У деяких медіа поширюється інформація про фінансування відновлення приватної Дарницької ТЕЦ з бюджету міста та про нестачу цього фінансування. Це не відповідає дійсності", – зазначив він.

За його словами, на станції проводять необхідні роботи, зокрема ремонт пошкодженого обстрілами обладнання, за кошти ТОВ "Євро-Реконструкція".

Чиновник також зазначив, виконання заходів плану енергостійкості Києва триває за всіма ключовими напрямами – відновлення, розподілена когенерація, збільшення засобів резервного живлення тощо.

Але більша частина інформації про об'єкти критичної інфраструктури і заходи, які там проводяться, є чутливою та не підлягає поширенню.

Нагадаємо:

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що держава та уряд не планують націоналізувати пошкоджену російськими ударами Дарницьку ТЕЦ, вона залишиться приватною.

Шмигаль повідомив, що ремонт Дарницької теплоенергоцентралі у Києві, яка була зазнала сильних пошкоджень після атаки Росії, забере значний час.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Через суттєві пошкодження ТЕЦ столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом, навіть в умовах обстрілів.