Шмигаль розповів, чи забере собі держава Дарницьку ТЕЦ

Держава та уряд не пранують націоналізувати Дарницьку ТЕЦ, вона залишиться приватною.

Про це під час години запитань до уряд заявив міністр енергетики Денис Шмигаль

За його словами, всі київські ТЕЦ перебувають на контролі уряду, а головний фокус — якнайшвидше відновлення пошкоджених об'єктів після російських атак.

Водночас держава, місто та партнери залучатимуть механізми допомоги для ремонту і повернення станцій до роботи незалежно від форми власності.

Шмигаль також повідомив, що для прискорення ремонтів Україна шукає обладнання на базі списаниї європейських ТЕЦ, які є технічно подібними до українських.

Українські технічні комісії вже відвідали, зокрема, Латвію, Німеччину та Австрію.

Довідка. Станом на зараз Дарницька ТЕЦ є приватною, а її власник як юрособа — ТОВ "Євро-Реконструкція".

За актуальним профілем компанії в YouControl, у ТОВ "Євро-Реконструкція" кінцевий бенефіціарний власник - Шкрібляк Анатолій, а засновник - MERVE Enterprises Limited з реєстрацією на Кіпрі.

Нагадаємо:

З жовтня 2025 року Росія пошкодила понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Наразі після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.