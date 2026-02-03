Українська правда
Ремонт Дарницької ТЕЦ у Києві забере значний час – Шмигаль

Андрій Муравський — 3 лютого, 21:30
Ремонт Дарницької теплоенергоцентралі у Києві, яка була зазнала сильних пошкоджень після атаки Росії, забере значний час.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Провели засідання Штабу. Проаналізували наслідки одного з наймасовіших ракетних ударів по енергосистемі України та окреслили необхідні кроки, щоб повернути людям світло та тепло", – написав він у Телеграм.

Міністр повідомив, що ворог пошкодив об'єкти генерації та магістральних і розподільчих мереж у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях.

"Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень", – зазначив він і назвав це військовим злочином Росії.

"Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами", – повідомив Шмигаль.

Міністр доручив також проаналізувати всі можливі об'єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях.

З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили "Укртрансгазу".

"Також опрацьовуємо варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, які опинилися в зоні тривалого відключення", – повідомив він.

Шмигаль додав, що ситуація в енергосистемі складна. Енергетики застосовують графіки аварійних відключень. На критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів.

Вночі проти 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року.

Під ударом росіян у ніч на третє лютого опинилось вісім областей України.

Вночі проти 3 лютого атакою РФ був сильно пошкоджений об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва, що залишаються без опалення.

Через нічну масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру столиці Дарницький та Дніпровський райони Києва переважно залишилися без тепла.

