Свириденко розповіла, як уряд у співпраці з Кличком готують Київ до зими

Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості", - зазначила вона.

За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом, навіть в умовах обстрілів.

"Ключове завдання — закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти", - розповіла Свириденко.

Частину робіт виконуватиме Агенція відновлення, частину — місто власними силами.

"Уряд зі свого боку вже виділив 987 млн грн на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на обʼєктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади", - додала прем'єр-міністерка.

