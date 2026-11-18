Станом на 17 листопада в Україні попри російські атаки на енергетику працюють понад 96% котелень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"На сьогодні працюють понад 96% котелень, опалення підключено майже в 94% житлових будинків і 95% об'єктах соціальної сфери", – заявив він.

За словами глави уряду, на нараді говорили про готовність до аварійних ситуацій, щоб не допустити перебоїв із водопостачанням і водовідведенням. Для кожної області сформовано окремий план дій, який має бути виконаний.

"Необхідно максимально прискорити запуск уже встановлених об'єктів розподіленої генерації та завершити проєкти із захисту критичної інфраструктури та резервного живлення систем тепло- і водопостачання. Уряд виділяє на це необхідні ресурси, очікуємо відповідальної реалізації", – додав Корецький.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів розглядає можливість не нараховувати плату за комунальні послуги, якщо через руйнування інфраструктури споживачі фактично їх не отримують. Зокрема, це стосується опалення.