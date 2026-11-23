Архівне фото. Дарницька ТЕЦ після руйнувань взимку 2025-2026 року

Наразі жодна котельня в зоні Дарницької ТЕЦ у Києві ще не введена в експлуатацію.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів голова Агентства відновлення Іван Федоров.

"Велика робота була почата, велика кількість деталей була упущена. Зараз наздоганяємо, робимо, зробимо", – сказав він про ці котельні.

Федоров додає, що низка об'єктів перебуває на фінішній стадії. Водночас ввести в експлуатацію об'єкти раніше було неможливо, зазначає він.

До кінця 2026 року Агентство відновлення прагне забезпечити 80% будинків резервним джерелом тепла.

"Кожного дня ми приділяємо цьому увагу. На жаль, це питання має низку складових: будівельна складова, готовність постачання обладнання, інженерна складова, підведення мереж.

Хтось із підрядників просунувся краще, хтось – гірше. Також слід зазначити, що аналогів такого будівництва не було", – говорить Федоров.

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Нагадаємо:

12 листопада в Агентстві відновлення повідомляли, що в Києві прискорюють будівництво двох котелень – підрядники переходять на цілодобовий режим роботи.

Раніше засновник будівельної компанії Autostrada Максим Шкіль звинуватив Агентство відновлення та Федорова у зриві будівництва захисту обʼєктів "Київводоканалу".