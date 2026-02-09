У Києві повідомлено про підозру у вимаганні інспектору райдержадміністрації

У Києві інспектору райдержадміністрації повідомлено про підозру у вимаганні: він обіцяв підприємцю "не помічати" автомати з питною водою, розміщені без дозволів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва інспектору відділу благоустрою та екології Дніпровської РДА повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від підприємця.

"Встановлено, що інспектор за 1500$ пообіцяв не помічати автомати з питною водою, розміщені в Дніпровському районі без дозволів. При цьому, він попередив, що у разі не надання грошей, автомати негайно демонтують", – говориться у повідомленні.

Задокументовано отримання посадовцем частини суми у розмірі 1000$.

Йому повідомлено про підозру, санкція статті Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводить Дніпровське УП ГУ Нацполіції у м.Києві за оперативного супроводу УСР м.Києва ДСН Нацполіції України.

