У Києві заарештували чиновника, який вимагав хабар у переможця тендеру

У Києві правоохоронці затримали чиновника, який вимагав хабар у переможця тендеру на постачання навчального обладнання – за "відсутність штучних перешкод" у оплатах.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Підприємство чесно виграло державний тендер, але за право його виконати, з нього вимагали гроші", – розповів він у Facebook.

Ідеться про відкриту закупівлю, оголошену комунальним некомерційним підприємством "Освітня агенція міста Києва" Київської міської державної адміністрації, який виграла приватна компанія.

Предметом тендеру була закупівля навчального обладнання на 8,29 млн грн.

За словами прокурора, процедура відбулась публічно, а далі відбулося "те, що бізнес добре знає, але про що рідко говорять вголос".

"Після визначення переможця директор комунального підприємства ініціював особисту зустріч із представниками компанії. Під час цієї зустрічі прозвучала пряма вимога: за підписання контракту та відсутність штучних перешкод у розрахунках необхідно передати 10–15% від суми договору. У грошах — 1 198 000 гривень", – розповів Кравченко.

Факти вимагання зафіксовані матеріалами негласних слідчих дій. Директора комунального підприємства затримано під час отримання цієї суми. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

"Корупція сьогодні часто виглядає не як "конверт на старті", а як тиск після чесно виграного тендеру. Коли підприємцю дають зрозуміти: або ти платиш, або система створить тобі проблеми", – зазначив прокурор.

"Чиновник не має права торгувати підписом і розрахунками. Якщо бізнес обирає працювати чесно — держава зобов'язана захистити його вибір", – додав він.

