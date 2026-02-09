Генпрокурор: про тиск на тендерах пишуть у інтернеті, а офіційних звернень немає

Залишаючи велику кількість коментарів про тиск на бізнес у інтернеті, зокрема під час тендерних закупівель, бізнес не звертається напряму до Офісу генерального прокурора.

Про це написав у Телеграм генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Після публікації про київського посадовця, який вимагав гроші у підприємця, що чесно виграв тендер, я побачив велику кількість реакцій. Багато коментарів і приватних повідомлень про тиск на бізнес, зокрема під час тендерних закупівель", – розповів він.

Кравченко також зазначив, що цю тему регулярно бачить і в медіа, і в соцмережах.

"Водночас є інша картина. На порталі "СтопТиск" через який бізнес може напряму звернутися до Офісу генерального прокурора, з моменту запуску платформи, немає звернень у відповідному розділі", – написав генпрокурор.

За його словами, всього за п'ять місяців роботи порталу надійшло 176 повідомлень щодо можливого неправомірного втручання у господарську діяльність.

Всі ці звернення, про тиск на бізнес зі сторони правоохоронців, однак немає повідомлень про вимагання чи тиск зі сторони чиновників, зокрема, під час тендерних закупівель, повідомив генпрокурор.

"Це створює дисонанс. У стрічці новин "тиск" через тендерні закупівлі є, а в офіційних зверненнях, за якими ми можемо реагувати, його не існує", – написав він у Телеграм.

"Публічність важлива. Але допис або коментар не запускає механізм захисту. Звернення — запускає. Саме для цього і створено портал "СтопТиск": окремо для випадків тиску з боку правоохоронців і окремо для зловживань чиновників", – пояснив він.

Кравченко запевняє, що кожне звернення розглядається максимально швидко і перебуває під моїм особистим контролем.

"Якщо ви відчуваєте тиск, з вас вимагають хабар, затягують справу або ви бачите процесуальні зловживання, звертайтесь напряму через "СтопТиск". Тоді проблема не залишиться у коментарях. Вона отримає рішення", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше у Києві правоохоронці затримали чиновника, який вимагав хабар у переможця тендеру на постачання навчального обладнання – за "відсутність штучних перешкод" у оплатах.

На Київщині викрили незаконну схему у лікарні: з пацієнтів брали гроші за лінзи, а лікарня подавала документи, ніби вони видані безкоштовно.

Раніше на хабарництві спіймали заступника начальника митного поста у Чернівецької митниці – він допомагав контрабандно ввозити в Україну топові моделі Apple та брав 100 доларів США за кожен телефон.

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру групі осіб, серед яких чиновник Київської міської державної адміністрації, щодо незаконної приватизації 575 квадратних метрів комунальних приміщень.