На Київщині викрито аферу в лікарні: обманювали і пацієнтів, і державу

На Київщині викрили незаконну схему у лікарні: з пацієнтів брали гроші за лінзи, а лікарня подавала документи, ніби вони видані безкоштовно.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, пацієнтів змушували купувати інтраокулярні лінзи для лікування катаракти за власні кошти, а лікарня при цьому подавала документи, ніби вони видані безкоштовно", – розповідає прокуратура.

Через це держава безпідставно компенсувала медичному закладу витрати на лінзи, яких насправді не було.

"Для цієї оборудки завідувачка офтальмологічного відділення вносила у електронну систему недостовірні дані про операції. Керівник лікарні знав, що лінз на балансі немає, але затверджував звіти і надсилав їх до Національної служби здоров'я для оплати", – стверджує прокуратура.

Керівнику медзакладу та завідувачці відділення повідомлено про підозру відповідно до ролі у схемі повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та пособництві у зловживанні та несанкціоновану зміну даних в електронній системі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що посадовцям Київської міської державної адміністрації повідомлено про підозру у розтраті бюджетних грошей під час виконання вуличного ремонту.

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру групі осіб, серед яких чиновник Київської міської державної адміністрації, щодо незаконної приватизації 575 квадратних метрів комунальних приміщень.

Прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям "Київзеленбуду" та директору приватного підприємства щодо заволодіння бюджетними грошима під час реконструкції парку відпочинку в урочищі "Наталка".

Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з управлінь Голосіївської РДА, який завдав столичному бюджету майже мільйон гривень збитків.