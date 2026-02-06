На Кіровоградщині ДБР викрило чиновників, які "брали данину" з агроекспортерів

Державне бюро розслідувань викрило посадовців управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, які вимагали гроші з експортерів сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР за сприяння Національної поліції викрили посадовців управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, говориться у повідомленні.

"Данину за оформлення фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту агропродукції до країн Європейського Союзу мали сплачувати всі фермерські господарства регіону", – розповідають у ДБР.

"Сума залежала від обсягів продукції, яку планували вивезти за межі України. В рік видавали понад 4,2 тис. сертифікатів. У разі відмови підприємцям погрожували безпідставними відмовами у видачі документів", – говориться у публікації.

4 лютого 2026 року правоохоронці затримали начальника відділу фітосанітарних заходів на кордоні під час одержання чергової частини неправомірної вигоди від експортера.

Посадовцю повідомили про підозру у одержанні неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

"В умовах воєнного стану експорт української агропродукції є однією з ключових складників економічної стійкості держави. Державне бюро розслідувань системно протидіє корупції, яка створює штучні бар'єри для законної роботи бізнесу", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У Києві правоохоронці затримали чиновника, який вимагав хабар у переможця тендеру на постачання навчального обладнання – за "відсутність штучних перешкод" у оплатах.

Раніше одеські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства, який у рази занизив у податковій звітності обсяги експортованої агропродукції.

Раніше Служба безпеки України та ДБР викрили схеми вимагання грошей з експортерів української агропродукції на Одещині та підприємців на Харківщині - в обох випадках "данину" збирали чиновники регіональних управлінь Держпродспоживслужби.