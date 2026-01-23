У Грузії розгорівся скандал через ймовірний реекспорт російського пального: у митних документах вказано експорт, хоча нафтопереробний завод у Кулеві тоді не працював.

Про це повідомляє грузинський опозиційний політик Роман Гоцирідзе.

"У країні розгорівся великий скандал", – написав він у Facebook.

Він розповідає, що Сакстат (Національна служба статистики Грузії) опублікував інформацію, згідно з якою Грузія експортувала 151,7 тис. тонн готового палива на 79,5 млн доларів. Тобто, за документами не йдеться про реекспорт.

"Операції проводилися переважно в листопаді-грудні. Це збігається з імпортом 105 тонн російської нафти (також класифікованої за митницею) на Кулевінський НПЗ в жовтні. Проблема в тому, що цей завод поки не працює", – стверджує Гоцирідзе.

За його словами, це могло статися, якщо замість вказаного в документах, ввозилося і експортувалося дизельне паливо або бензин російського виробництва.

"Це підробка митних документів і кримінальний злочин. При цьому це теж сторона санкцій, тому що російський нафтопродукт продавався до країни ЄС (Мальта)", – написав Гоцирідзе у Facebook.

"Можливо, імпортували напівфабрикати дизельного палива (хоча нафту на митниці фіксували), в ньому була невелика кількість змішування інших речовин, тобто "корекція" якості з добавками", – зазначає політик.

"Це ж не НПЗ, це логістична "косметика". Такі маніпуляції – порушення санкцій".

Термінал Кулеві, пов'язаний з росіянами, поки не експлуатується, а вже є серйозні порушення, зазявив Гоцирідзе.

"Сакстат мовчить. Напевно в уряді вигадує, що сказати", – додав він.

Зазначимо, що за повідомленнями ЗМІ, єдиний в Грузії нафтопереробний завод повного циклу був введений в експлуатацію в жовтні 2025 року. І за даними Reuters, російська компанія "РуссНефть" у жовтні поставила на нього першу партію нафти – про це агентство писало з посиланням на джерела в галузі та дані сервісів відстеження суден.

Нагадаємо:

Військово-морські сили Франції затримали в нейтральних водах Середземного моря нафтовий танкер, що прямував з Росії. А в італійському порту Бріндізі затримали судно, яке прибуло з російських територіальних вод Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що на польському ринку автогазу залишається гострою проблема імпорту дешевого російського бутану, який продовжує впливати на ціни й конкурентні умови. Польська асоціація скрапленого газу пропонує розширити ембарго на російський бутан на рівні всього Євросоюзу або запровадити спеціальні мита на імпорт бутану для енергетичних потреб.

Раніше грузинська опозиція заявляла, що компанії Wissol Group, Aragvi Impex та Lukoil ввозять у Грузію підсанкційні російські нафтопродукти. В уряді Грузії заперечували, що країна купує російські нафтопродукти, щодо яких діють санкції Заходу.

У 2023 році повідомлялося, що грузинська компанія Georgian Airways та її засновник і керівник з'явилися на сайті Національного агентства із питань запобігання корупції у переліку осіб та компаній, яким загрожують санкції у зв'язку з війною РФ проти України.