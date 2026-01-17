Італійці затримали судно металом за порушення санкцій проти РФ

В італійському порту Бріндізі затримали судно, яке прибуло з російських територіальних вод Чорного моря.

Про це пише "Європейська правда".

Судно затримали після завершення розслідування, проведеного фінансовою поліцією і митною службою. Арешт пов'язаний із звинуваченням у порушенні санкцій проти РФ за агресію проти України.

Як повідомляє Quotidiano Di Puglia, арешт судна був схвалений судом Бріндізі.

Всього під слідством перебувають чотири особи: імпортер, судновласник та двоє членів екіпажу, яких звинувачують у спільному порушенні обмежувальних заходів, введених Європейським Союзом.

Перевірки, проведені після прибуття судна в порт, виявили "серйозні невідповідності, фальсифікації та зміни в бортовій документації, що стосується місць стоянки та здійснення операцій з навантаження вантажу", зазначили італійські правоохоронці.

Було встановлено, що судно стояло і працювало в російському порту Новоросійськ з 13 по 16 листопада 2025 року, здійснюючи заборонені операції з навантаження вантажу.

Це стало відомо за результатами перевірки документації та аналізу даних, витягнутих із системи Ecdis (електронна система навігації, обов'язкова для великих суден, що виконує функцію сигналізації про зіткнення).

Крім того, було виявлено, що система Ais судна була вимкнена поблизу російського порту Новоросійськ, ймовірно з метою уникнути геолокації та перешкодити контролю з боку компетентних органів.

Йдеться GPS-приймач і транспондер, що дозволяє суднам ідентифікувати себе і в режимі реального часу повідомляти про своє місцезнаходження, курс і швидкість.

