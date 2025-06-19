Польща хоче закрити лазівку для російського автогазу: його частка зросла втричі

На польському ринку автогазу залишається гострою проблема імпорту дешевого російського бутану, який продовжує впливати на ціни й конкурентні умови.

Про це заявив Бартош Квятковський із Польської асоціації скрапленого газу (POGP) під час конференції Petroleum Ukraine. Warsaw’25, повідомляє enkorr.

Він нагадав, що попри ембарго на російський LPG, чистий бутан залишився поза обмеженнями, через що його імпорт у Польщу зріс утричі.

"Частка бутану зросла з 7% до 20%, і це видно з даних першого кварталу", — зазначив Квятковський.

За його словами, обсяг постачання бутану з Росії досяг рекордних 37 тис. тонн у березні проти 8 тис. роком раніше.

Квятковський окреслив можливі шляхи вирішення ситуації. Один із варіантів — розширити ембарго на російський бутан на рівні всього Євросоюзу.

Утім, він визнає, що це практично нереально через опір окремих країн-членів, зокрема Угорщини і Словаччини.

Іншим варіантом, як він вважає, є запровадження спеціальних мит на імпорт бутану для енергетичних потреб. Це рішення потребує лише більшості голосів у Раді ЄС, але вимагає складних перемовин і політичної волі.

"Третій варіант передбачає заборону змішування імпортованого бутану всередині Польщі на національному рівні. Такий крок може обмежити використання дешевого ресурсу, але не виключає можливості обходу через сусідні країни", — каже представник POGP.

Наразі, за його словами, польська митниця вже посилила контроль за походженням такого пального: у квітні й травні були повернуті партії бутану, вироблені на трьох російських НПЗ, які підпали під санкції ЄС.

Однак експерт попереджає, що це лише тимчасове рішення — російський бутан і досі може потрапляти на польський ринок через треті країни й реалізовуватись як "європейський" продукт.