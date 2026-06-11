Нафтопереробний завод в Куйбишеві призупинив переробку нафти після атаки дронів – Reuters

Російський НПЗ у Куйбишеві зупинив роботу після атаки дронів

Нафтопереробний завод російської компанії "Роснєфть" в Куйбишеві 10 червня призупинив переробку нафти після атаки українських дронів, повідомили Reuters два джерела в галузі.

Про це повідомляє Reuters.

Переробка нафти була зупинена на обох установках первинної дистиляції сирої нафти на заводі CDU-4 і CDU-5, кожна з яких має потужність близько 10 000 метричних тонн (73 000 барелів) на добу, після того як удар спричинив пошкодження та подальші пожежі.

Україна посилила атаки на російські енергетичні об'єкти в останні місяці, оскільки переговори про припинення війни в Україні не дали жодних результатів.

У середу рано-вранці російська Самарська область зазнала атаки дронів, повідомив губернатор області у Telegram.

Куйбишевський НПЗ є частиною Самарського нафтопереробного хабу "Роснефти", до якого також входять Новокуйбишевський і Сизранський заводи.

За даними ринкових джерел, Сизранський НПЗ не працює з 21 травня після пошкодження обладнання в результаті атаки дронів і досі не відновив роботу.

Новокуйбишевський НПЗ припинив роботу 18 квітня після атаки дронів і наразі працює зі зниженою потужністю.

За даними галузевих джерел, у 2024 році Куйбишевський нафтопереробний завод переробив 4,7 млн тонн нафти, або 94 400 барелів на добу, виробивши 0,8 млн тонн бензину, 1,4 млн тонн дизельного палива та 1,3 млн тонн мазуту.

Нагадаємо:

Росія заборонила експорт авіапального до кінця листопада після рекордної серії українських ударів по нафтопереробних заводах.