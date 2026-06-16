Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Канада вводить нові санкції на "тіньовий флот" та енергетику РФ

Володимир Тунік-Фриз — 16 червня, 20:45
Канада вводить нові санкції на тіньовий флот та енергетику РФ
Канада вводить нові санкції проти РФ
Getty Images

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про нові санкції, спрямовані проти "тіньового флоту" Росії, доходів від енергетики, оборонно-промислового сектору країни та організацій, пов'язаних із дезінформаційною діяльністю.

Про це йдеться в заяві канадського уряду, опублікованій після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту G7 у Франції, передає Reuters.

У заяві канадського уряду, опублікованій у вівторок 16 червня, до списку компаній та осіб, проти яких введено санкції, також увійшла новозеландська компанія Maritime Mutual, що допомагала РФ та Ірану обходити санкції.

У лютому Велика Британія наклала санкції на цю компанію, заявивши, що вона підтримувала російський уряд, здійснюючи діяльність у секторі стратегічного значення.

Нагадаємо:

Канада створить суверенний фонд з початковим капіталом у розмірі 25 млрд канадських доларів (18,38 млрд доларів США) для інвестування у великі внутрішні проекти.

Канада Росія санкції

санкції

Канада вводить нові санкції на "тіньовий флот" та енергетику РФ
ЄС запровадив санкції проти китайців, які продавали РФ паливні присадки для авіації
Британія перехопила російський танкер "тіньового флоту"

Останні новини