Канада вводить нові санкції на "тіньовий флот" та енергетику РФ

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про нові санкції, спрямовані проти "тіньового флоту" Росії, доходів від енергетики, оборонно-промислового сектору країни та організацій, пов'язаних із дезінформаційною діяльністю.

Про це йдеться в заяві канадського уряду, опублікованій після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту G7 у Франції, передає Reuters.

У заяві канадського уряду, опублікованій у вівторок 16 червня, до списку компаній та осіб, проти яких введено санкції, також увійшла новозеландська компанія Maritime Mutual, що допомагала РФ та Ірану обходити санкції.

У лютому Велика Британія наклала санкції на цю компанію, заявивши, що вона підтримувала російський уряд, здійснюючи діяльність у секторі стратегічного значення.

Нагадаємо:

Канада створить суверенний фонд з початковим капіталом у розмірі 25 млрд канадських доларів (18,38 млрд доларів США) для інвестування у великі внутрішні проекти.