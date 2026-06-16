Канада вводить нові санкції на "тіньовий флот" та енергетику РФ
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про нові санкції, спрямовані проти "тіньового флоту" Росії, доходів від енергетики, оборонно-промислового сектору країни та організацій, пов'язаних із дезінформаційною діяльністю.
Про це йдеться в заяві канадського уряду, опублікованій після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту G7 у Франції, передає Reuters.
У заяві канадського уряду, опублікованій у вівторок 16 червня, до списку компаній та осіб, проти яких введено санкції, також увійшла новозеландська компанія Maritime Mutual, що допомагала РФ та Ірану обходити санкції.
У лютому Велика Британія наклала санкції на цю компанію, заявивши, що вона підтримувала російський уряд, здійснюючи діяльність у секторі стратегічного значення.
Нагадаємо:
Канада створить суверенний фонд з початковим капіталом у розмірі 25 млрд канадських доларів (18,38 млрд доларів США) для інвестування у великі внутрішні проекти.