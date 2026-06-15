Через обстріли росіян без світла залишаються споживачі у пʼяти регіонах

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення в пʼяти регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Київ та Харківську, Сумську, Одеську, Запорізьку області.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 15 травня, станом на 09:30, його рівень був на 34% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у пʼятницю.

Причиною цьому є ясна погода у більшості регіонів країни.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10-16:00, а економити світло – з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Уночі 15 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по столиці, убивши 4 людини та поранивши 25.

За даними ДСНС, пошкодження та пожежі є в усіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.

Правоохоронці перекрили рух на окремих ділянках доріг у Солом'янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах столиці після масованої російської атаки уночі 15 червня; громадський транспорт змінив маршрути.

Росіяни під час масованого комбінованого обстрілу столиці пошкодили виробничий майданчик ДТЕК та знеструмили 140 тисяч родин.

Через аварію на енергетичному обʼєкті у Чернігівській області, 58 тисяч абонентів залишаються без світла.