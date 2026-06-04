У Криму "на кілька днів" повністю обмежили продаж бензину, за раніше купленими талонами бензин буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово.

Про це повідомив гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов.

"У зв'язку із ситуацією, що виникла через дефіцит автомобільного палива на півострові, вжито низку управлінських заходів", – написав він у Телеграм.

Відсьогодні буде повністю обмежено продаж бензину за готівку, талонів у вільному продажу немає і найближчим часом не буде, зазначив він. Аксьонов запевняє, що обмеження вводять "на кілька днів".

За раніше придбаними талонами пальне реалізовуватиметься по 20 літрів на одну особу. При чому на кожній АЗС чергуватимуть посадові особи з числа керівництва муніципалітетів та республіканських відомств, які фіксуватимуть номери автомобілів фізичних та юридичних осіб, що заправлятимуться за талонами.

Аксьонов запевняє, що комунальні служби, швидка допомога, силовики та громадський транспорт паливо мають, а у відомствах "проведено оптимізацію використання автотранспорту, аж до одного автомобіля на міністерство".

Нагадаємо:

Видобуток російської нафти впав з початку 2026 року, заявив віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак.

У Росії розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.

На всій території тимчасово окупованого Криму обмежили продаж бензину А-95 – 20 літрів на добу на людину.

23 травня повідомлялося, що Росія запровадила нормування пального для автомобілів у Севастополі в Криму – також 20 літрів на добу.