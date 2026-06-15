Росіяни знищили відділення Rozetka та пошкодили бізнес-центр у Києві

Росіяни пошкодили магазин Rozetka та бізнес-центр у Києві

Внаслідок комбінованої атаки по Києву у ніч на 15 червня російські загарбники пошкодили бізнес-центр та зруйнували відділення Rozetka.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура та співвласниця Rozetka Ірина Чечоткіна.

За повідомленням, руйнування зафіксовані в усіх 10 районах Києва – пошкоджено, зокрема, бізнес-центр, ринок, відділення мережі Rozetka.

У відділенні, за словами Чечоткіної, постраждалих немає.

КИївська міська прокуратура

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Нагадаємо:

Уночі 15 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по столиці, убивши 4 людини та поранивши 25.

За даними ДСНС, пошкодження та пожежі є в усіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.

Правоохоронці перекрили рух на окремих ділянках доріг у Солом'янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах столиці після масованої російської атаки уночі 15 червня; громадський транспорт змінив маршрути.

Росіяни під час масованого комбінованого обстрілу столиці пошкодили виробничий майданчик ДТЕК та знеструмили 140 тисяч родин.