Росіяни знищили найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві
Російські окупанти знищили найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти" у Києві вночі 15 червня.
Джерело: гендиректор НП Євген Тафійчук в Facebook
Пряма мова Тафійчука: "Сьогодні (15 червня – ред.) внаслідок чергової ракетної атаки ворога було знищено наш найбільший інноваційний термінал у м. Київ.
Це особливий сортувальний центр. Перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande. Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими".
Деталі: Він додав, що у цей термінал вклали не лише кошти.
"У ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об'єкти світового рівня навіть під час війни", – зазначив директор НП.
Він додав, що співробітники не постраждали. І запевнив, що термінал відновлять.
"Ми відновимося. Ми побудуємо нове. Ми зробимо ще краще, ще сучасніше, ще сильніше. Головне, всі співробітники у безпеці. Резервні схеми роботи запущені", – підсумував Тафійчук.
Передісторія:
- Уночі 15 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по столиці, убивши 4 людини та поранивши 30.
- За даними ДСНС, пошкодження та пожежі є в усіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях.