Росіяни знищили найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві

Українська правда

Російські окупанти знищили найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти" у Києві вночі 15 червня.

Джерело: гендиректор НП Євген Тафійчук в Facebook

Пряма мова Тафійчука: "Сьогодні (15 червня – ред.) внаслідок чергової ракетної атаки ворога було знищено наш найбільший інноваційний термінал у м. Київ.

Це особливий сортувальний центр. Перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande. Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими".

Деталі: Він додав, що у цей термінал вклали не лише кошти.

"У ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об'єкти світового рівня навіть під час війни", – зазначив директор НП.

Він додав, що співробітники не постраждали. І запевнив, що термінал відновлять.

"Ми відновимося. Ми побудуємо нове. Ми зробимо ще краще, ще сучасніше, ще сильніше. Головне, всі співробітники у безпеці. Резервні схеми роботи запущені", – підсумував Тафійчук.

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