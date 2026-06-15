Росія випускатиме бензин нижчої якості на тлі ударів по НПЗ

На тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із постачанням палива російська влада дозволила окремим нафтопереробним заводам випускати на внутрішній ринок бензин і дизель класу "Євро-5", але з показниками якості, що відповідають "Євро-3".

Про це пише The Insider.

За даними джерел видання "Комерсант", послаблення було введено ще восени 2025 року, а в травні 2026-го його продовжили.

Йдеться насамперед про вміст сірки. Для бензину "Євро-5" чинний технічний регламент передбачає не більше 10 мг сірки на кг палива. Окремим НПЗ дозволили випускати бензин із вмістом сірки до 150 мг на кг — це в 15 разів вище норми для "Євро-5" і відповідає класу "Євро-3".

Для дизельного палива допустимий рівень сірки встановлено на рівні 350 мг на кг — у 35 разів вище норми "Євро-5".

Крім того, за даними видання "Комерсант", для бензину допускається вміст ароматичних вуглеводнів до 42%, монометиланіліну — октаноповищувальної присадки — до 1%, етанолу — до 5%.

Контролювати застосування механізму має Міненерго: відомству доручили щомісяця доповідати уряду про виробників, обсяги та технології отримання такого палива.

Випускати його можна тільки на внутрішній ринок Росії — обіг такого палива в інших країнах ЄАЕС заборонено.

"Послаблення ввели на тлі частіших ударів українських безпілотників по російських НПЗ", – пише The Insider.

"В останні місяці перебої з паливом фіксувалися в декількох регіонах Росії, а також в анексованому Криму та на окупованих територіях Луганської та Донецької областей України, в тому числі у російських військових, які беруть участь у бойових діях", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше у Криму "на кілька днів" повністю обмежили продаж бензину: пообіцяли, що за раніше купленими талонами буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово (понад 20 літрів на руки).

Нафтопереробний завод російської компанії "Роснєфть" в Куйбишеві 10 червня призупинив переробку нафти після атаки українських дронів, повідомили Reuters два джерела в галузі.

Росія заборонила експорт авіапального до кінця листопада після рекордної серії українських ударів по нафтопереробних заводах.