У Франківську власники сонячних електростанцій перекрили дорогу: що вимагають

Кілька десятків власників домашніх СЕС влаштували акцію протесту біля офісу ТОВ "Прикарпатенерготрейд" в Івано-Франківську з вимогою повернути гроші, які компанія заборгувала за вироблену по "зеленому тарифу" електроенергію.

Про це пише Galka.if.ua.

Люди протестували через невиплату коштів за вироблену електроенергію за "зеленим тарифом" і перекрили рух транспорту на одній з вулиць, говориться у повідомленні.

Учасники протесту розповіли, що борги постачальника електроенергії "Прикарпатенерготрейд" перед власниками сонячних електростанцій тягнуться з 2022 року. Люди неодноразово писали звернення у компанію, НКРЕКП і до Міністерства енергетики, однак це не дало результатів.

На нараді в Івано-Франківській ОВА 1 жовтня ТОВ "Прикарпатенерготрейд" доручили розрахуватися з власниками СЕС до 1 листопада, однак цього не сталося.

"Нам кажуть, що грошей нема, бо "Укренерго" не перераховує, хоча договори в нас укладені саме з "Прикарпатенерготрейдом". Вони серпень закрили, але вересень лишився в боргу. А за 2022 рік нам взагалі не перерахували", – розповіли учасники акції.

На Прикарпатті нині діє понад 6,5 тисяч домашніх сонячних електростанцій, які підключені до системи "зеленого тарифу". Більшість їхніх власників, за словами протестувальників, не отримують повних виплат, які вони мали б отримувати відповідно до підписаного договору з "Прикарпатенерготрейдом".

Виконавчий директор компанії Володимир Смолій підтвердив, що борг перед власниками домашніх сонячних станцій становить близько 309 мільйонів гривень.

"Причиною є системні збої у фінансуванні з боку НЕК "Укренерго", яке винне нашому товариству близько 350 мільйонів гривень. Ми частково покриваємо зобов'язання власним коштом, але цього недостатньо", – пояснив він.

За його словами, "Прикарпатенерготрейд" сподівається, шр Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалить новий тариф, який дозволить відновити повні виплати до кінця 2025 року.

Нагадаємо:

Раніше уряд удосконалив механізм отримання держпідтримки домогосподарствами, які встановлюють генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел.

Уряд затвердив програму виплат одноразову грошову допомогу розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета "Зимова підтримка".

Також повідомлялося, що у Запоріжжі планують створити мережу установок для зберігання енергії, які дозволять підготуватися до зими та нових атак на енергетичну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що сонячна енергетика вперше стала найбільшим джерелом електроенергії в Європейському союзі, випередивши атомну, вітрову та вугільну.