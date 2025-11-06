Альтернативна енергетика: уряд покращив умови кредитування домогосподарств

Уряд удосконалив механізм отримання держпідтримки домогосподарствами, які встановлюють генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел.

Про це у Телеграм повідомляє Міністерство енергетики.

"За поданням Міністерства енергетики Кабінет Міністрів України удосконалив механізм отримання державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії", – говориться у повідомленні.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабміну від 7 червня 2024 року.

Схвалений урядом новий механізм передбачає надання у якості фінансової державної підтримки компенсації основного тіла кредиту у розмірі 30% замість щомісячної компенсації відсоткової ставки за таким зобов'язанням.

"Запропонований механізм є більш вигідним", – стверджує міністерство.

Позичальники отримають одразу здешевлення вартості кредиту для придбання обладнання та його встановлення; держава та потенційні донори, які готові надавати фінансування, зможуть прорахувати необхідні суми коштів, які необхідно буде залучити для надання фінансової державної підтримки.

У розпорядженні ЕП є пояснювальна записка до законопроєкту. Згідно з нею, для фінансування держпідтримки пропонують залучати кошти, "які буде залучено у міжнародних фінансових організацій".

У разі зміни мезанізму державної підтримки прогнозована сума компенсації тіла кредита 30% складе 122,52 млн грн вже до кінця року.

У 2026-2028 роках прогнозвана сума компенсації складе 433 млн грн наступного року, 465 млн грн у 2027 році та 499,9 млн грн у 2028 році.

Очікується, що у 2026 році програмою скористаються 4337 осіб, у 2027 році – 4639 осіб, а у 2028-му – 4971 особа.

"Ухвалене урядом рішення сприятиме збільшенню кола осіб, які зможуть придбати та встановити гібридні системи електропостачання, ефективній співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та донорами в процесі залучення коштів для реалізації механізму", – говориться у повідомленні.

Очікується, що це посилить енергетичну безпеку держави, в умовах руйнації об'єктів електрогенерації та енергетичної інфраструктури внаслідок військової агресії російської федерації проти України.

Як зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук, програма пільгового кредитування для придбання та встановлення гібридних систем електропостачання, яку уряд запровадив, минулого року набула значної популярності.

"З початку її реалізації було укладено 3 035 кредитних договорів з фізичними особами на загальну суму понад 1 млрд грн та сумарною потужністю обладнання понад 26 МВт", – повідомила очільниця міністерства.

"Для подальшого функціонування цієї програми Міненерго проведено активну роботу для залучення коштів, зокрема з міжнародними партнерами та фінансовими інституціями", – зазначила Гринчук.

Читайте також: Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає

Нагадаємо:

Уряд затвердив програму виплат одноразову грошову допомогу розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета "Зимова підтримка".

Міністерство розвитку громад та територій України та Програма розвитку ООН (ПРООН) підписали фінансову угоду, що дає старт програмі "Рішення у сфері відновлюваної енергії". Ініціатива загальною вартістю 16,5 млн євро передбачає встановлення сонячних панелей, теплових насосів та акумуляторних систем на об'єктах соціальної інфраструктури: школах, лікарнях, дитячих садках.

У липні повідомлялося, що сонячна енергетика вперше стала найбільшим джерелом електроенергії в Європейському союзі, випередивши атомну, вітрову та вугільну.

У січні повідомлялося, що Європейський Союз вперше отримав більше енергії від сонця, ніж від спалювання вугілля.

Глобальний попит на електроенергію протягом наступного десятиліття зросте приблизно на 30% через активне поширення електромобілів, розбудову дата-центрів та зростання потреб в опаленні й охолодженні будівель.