Сонячна енергетика вперше стала найбільшим джерелом електроенергії в ЄС

Сонячна енергетика вперше стала найбільшим джерелом електроенергії в Європейському союзі, випередивши атомну, вітрову та вугільну.

Про це пише Reuters із посиланням на дані аналітичного центру Ember.

У червні сонячна енергетика виробила 22,1% електроенергії ЄС - на 18,9% більше, ніж роком раніше.

Атомна енергетика - 21,8%, вітрова - 15,8%. Частка вугілля в електроенергетичному балансі ЄС у червні впала до історично низького рівня в 6,1%.

Щонайменше в 13 країнах ЄС, включно з Німеччиною, Іспанією та Нідерландами, зафіксовано найвищий щомісячний обсяг сонячної генерації.

Загалом у червні, завдяки рекордній сонячній активності та триваючим встановленням сонячних електростанцій, сонячна енергетика виробила 45,4 (ТВт-год) електроенергії.

Нагадаємо:

У січні повідомлялося, що Європейський Союз вперше отримав більше енергії від сонця, ніж від спалювання вугілля.