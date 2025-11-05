Уряд затвердив програму "Зимової підтримки" про виплату 6500 гривень: як діятиме

Уряд затвердив програму виплат, одноразову грошову допомогу розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета "Зимова підтримка".

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім'ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд.

Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей.

Нагадаємо:

Цієї зими у межах зимової підтримки буде запущено програму "Тепла зима" - державна допомога у 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян, одноразова виплата по 1 000 гривень для усіх українців – дорослих та дітей. А також проєкт "Укрзалізниця 3000" - безкоштовні подорожі у межах 3 000 кілометрів у "низький" сезон.

Витрати за програмою "Тепла зима" передбачені у розмірі 4,4 млрд грн.