В Днепре достраивают подземную школу

В городе Днепр строительство первой подземной школы, которое финансируется городским и государственным бюджетами, уже на финальной стадии.

Об этом сообщает Телеканал D1.

"Строительство объекта началось в мае 2024 года. Однако, в процессе горсовету пришлось менять подрядчика и заказывать корректировку проекта. Стоимость такой подземной школы - примерно 87,5 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

"Кроме того, что там полноценно можно проводить занятия, подземная школа будет выполнять роль укрытия. В нем одновременно можно разместить 500 человек", сообщает Телеканал D1.

Сооружение имеет один подземный этаж, выходы двух лестничных клеток на поверхность земли, теплый переход к зданию школы и аварийный выход в виде тоннеля с вертикальной шахтой для выхода.

Для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения осуществляется комплекс мер для их свободного перемещения, устанавливается подъемник.





Ранее сообщалось, что на Харьковщине до конца 2025 года достроят 38 подземных школ.

Ранее сообщалось, что Харьковщина станет первой областью в Украине, где появится подземный детский сад. Также сообщалось, что стать первым городом в Украине, где появится подземный детский сад, может стать и Запорожье.

Ранее сообщалось, что для строительства противорадиационных укрытий на территории учебных заведений правобережья Херсонщины разработали 12 проектов. Но "подземная школа" в понимании чиновников - это защитное сооружение гражданской защиты, обеспечивающее защиту детей во время угрозы обстрелов и имеющее несколько приспособленных и ограниченных по вместимости помещений.