Канада запровадила нові санкції проти Росії

Канада внесла до санкційного списку ще 38 юридичних та 24 фізичних особи, які залучені до російського ОПК, зокрема до розробки балістичних ракет та дій у кіберпросторі.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Ці санкції також мають ще більше збільшити економічні витрати Росії, пов'язані з війною проти України, бо націлені на фінансових посередників, зокрема криптовалютні біржі, які допомагають підтримувати воєнну економіку РФ.

"Росія продовжує вести агресивну війну проти України та покладається на мережі ухилення від санкцій для підтримки своїх військових операцій. Ці нові санкції допоможуть обмежити здатність Росії завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні.", – йдеться у повідомленні.

Загалом з 2014 року Канада запровадила санкції щодо понад 3,5 тис. фізичних та юридичних осіб, а також проти понад 700 суден, що пов'язані з Росією.

Нагадаємо:

У вересні стало відомо, що Канада надасть 1,25 мільярда гривень на підтримку українських ветеранів та їхніх родин у межах нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду.